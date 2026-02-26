Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 3-4 πεν.: Έβγαλε ψυχή και πήρε τεράστια πρόκριση στους 16 του Europa League

Ο Παναθηναϊκός πήρε μυθική πρόκριση στους 16 του Europa League καθώς επικράτησε με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι (1-1 στην κανονική διάρκεια και στην παράταση) της Βικτόρια Πλζέν εκτός έδρας.

Οι «πράσινοι» που αγωνίστηκαν με δέκα παίκτες από το 105΄ λόγω της αποβολής του Ερνάντεθ έβγαλαν ψυχή και κατάφεραν στα πέναλτι να πάρουν αυτό που τόσο πολύ ήθελαν. Πλέον, οι παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ θα μάθουν στην κλήρωση της Παρασκευής 27/2 τον αντίπαλο τους στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Στην κανονική διάρκεια, ο Ανδρέας Τεττέη ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 9ο λεπτό του αγώνα, με τον Σπάσιλ στο 62ο λεπτό να σκοράρει για το 1-1 των Τσέχων.

Κάπως έτσι ο αγώνας οδηγήθηκε στην παράταση αρχικά και στη συνέχεια στα πέναλτι όπου οι «πράσινοι» παρότι είδαν τον τερματοφύλακα της Πλζεν να αποκρούει την εκτέλεση του Καλάμπρια ήταν πιο ψύχραιμοι από τους αντιπάλους τους που έχασαν δυο πέναλτι (απέκρουσε ο Λαφόντ την εκτέλεση του Μέμιτς και ο Σουαρέ το έστειλε άουτ) και πήραν την μεγάλη πρόκριση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η διαδικασία των πέναλτι

0-0: Ο Λαφόν απέκρουσε το πέναλτι του Μέμιτς, πέφτοντας στην αριστερή του γωνία

0-0: Ο Βέγκελε απέκρουσε το πέναλτι του Καλάμπρια, πέφτοντας στη δεξιά του γωνία

1-0: Χροσόφσκι γκολ

1-1: Πελίστρι γκολ

2-1: Βισίνσκι γκολ

2-2: Τζούριτσιτς γκολ

2-2: Ο Σουαρέ έστειλε την μπάλα άουτ

2-3: Σβιντέρσκι γκολ

3-3: Βαλέντα γκολ

3-4: Πάντοβιτς γκολ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Λαφόντ, Καλάμπρια, Κάτρης, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σάντσες, Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Ζαρουρί (46′ Τζούριτσιτς), Τεττέη.

ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ: Βιγκέλε, Ντουέ, Γιέμελκα (46′ Πρινς), Σπασίλ, Σουαρέ, Λαβάλ, Τσερβ, Χροσόβσκι, Μέμιτς, Λάντρα, Βισίνσκι.