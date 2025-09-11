Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Τεστάρει τις δυνάμεις του με τον Πανιώνιο το Περιστέρι

Λίγες μέρες μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR

DEBATER NEWSROOM

Με τον Πανιώνιο θα αναμετρηθεί σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα την Παρασκευή (12/9, 17:00) το Περιστέρι στο κλειστό «Μ. Λιούγκας» της Γλυφάδας.

Οι «κυανοκίτρινοι» μετά το δυνατό τεστ με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens του ΟΑΚΑ, δίνουν ένα ακόμη φιλικό κόντρα στους «κυανέρυθρους».

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος θα έχει την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για την κατάσταση των παικτών του και την πρόοδο της δουλειάς που γίνεται καθημερινά στο κλειστό «Α. Παπανδρέου».

