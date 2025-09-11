Τεστάρει τις δυνάμεις του με τον Πανιώνιο το Περιστέρι

Με τον Πανιώνιο θα αναμετρηθεί σε φιλικό προπονητικού χαρακτήρα την Παρασκευή (12/9, 17:00) το Περιστέρι στο κλειστό «Μ. Λιούγκας» της Γλυφάδας.

Οι «κυανοκίτρινοι» μετά το δυνατό τεστ με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens του ΟΑΚΑ, δίνουν ένα ακόμη φιλικό κόντρα στους «κυανέρυθρους».

Ο Βασίλης Ξανθόπουλος θα έχει την ευκαιρία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα για την κατάσταση των παικτών του και την πρόοδο της δουλειάς που γίνεται καθημερινά στο κλειστό «Α. Παπανδρέου».