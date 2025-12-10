Τάκης Λεμονής: Επέστρεψε μετά από 8 χρόνια σε πάγκους – Ποια ομάδα ανέλαβε (Βίντεο)

Σε πάγκους επέστρεψε μετά από 8 χρόνια απουσίας ο Τάκης Λεμόνης όπως έγινε και επίσημα γνωστό την Τετάρτη 10/12.

Συγκεκριμένα, ο έμπειρος τεχνικός ανέλαβε τα ηνία της Ραντνίτσκι στη Σερβία και είναι έτοιμος να την οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων της.

«Έρχομαι στη Νις με καλά συναισθήματα και συγκινήσεις. Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με πολλούς Σέρβους παίκτες. Έκανα προετοιμασία με τον Τόζο Βεσελίνοβιτς από το Νόβι Σαντ. Η Σερβία και η Ελλάδα είναι φιλικά και παρόμοια έθνη.

Είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τη διοίκηση και τον πρώτο άνθρωπο του συλλόγου, Ίβιτσα Τόντσεφ, για την εμπιστοσύνη τους. Θέλω να πετύχω τα αποτελέσματα που θέλουμε.

Η διοίκηση μου παρουσίασε τα σχέδια και αυτό ήταν αρκετό για να με ενδιαφέρει. Ξέρω ποια είναι η κατάσταση στον σύλλογο, η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά αυτό με οδήγησε επίσης να έρθω στη Ραντνίτσκι» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει:

«Παρακολούθησα δώδεκα αγώνες της Ραντνίτσκι, είμαι εξοικειωμένος με πολλά πράγματα. Νομίζω ότι ήρθα την κατάλληλη στιγμή. Έχουμε δύο ακόμη παιχνίδια και μετά υπάρχει ένα διάλειμμα που θα μας βοηθήσει να προετοιμαστούμε και να γνωριστούμε καλύτερα».