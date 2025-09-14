Super League: Η Κηφισιά νίκησε 3-2 τον Παναθηναϊκό με ανατροπή

Με τον Ανδρέα Τεττέη να κάνει πράγματα και θαύματα η Κηφισιά νίκησε τον Παναθηναϊκό με 3-2 με ανατροπή στην… ανατροπή στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Super League, κάνοντας το μεγάλο «μπαμ» στο πρωτάθλημα.

Οι τυπικά γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Τεττέη στο 7’, ο Παναθηναϊκός το «γύρισε» με δύο γκολ του Σφιντέρσκι (15’ πέναλτι, 53’), όμως η Κηφισιά έκανε την ανατροπή με τους Παντελίδη (79’) και Ούγκο Σόουζα (90+4’) πανηγυρίζοντας μία τεράστια νίκη.

Η Κηφισιά κατάφερε να αιφνιδιάσει τον Παναθηναϊκό στην εκκίνηση του αγώνα. Αφού… προειδοποίησε στο 5ο λεπτό μετά την ωραία συνεργασία των Πόμπο και Τεττέη και το πλασέ του πρώτου λίγο πάνω απ’ τα δοκάρια, στο 7’ η ομάδα των βορείων προαστίων άνοιξε το σκορ. Από δύο σερί κόντρες, η μπάλα κατέληξε από… σπόντα στον Τεττέη, ο οποίος μπήκε στην περιοχή και πλάσαρε με το δεξί στη γωνία του Ντραγκόφσκι, κάνοντας το 1-0.

Στο 12’ ο Τζούριτσιτς «τσίμπησε» πρώτος την μπάλα μέσα στην περιοχή απ’ τον Σιμόν, ο οποίος τον κλώτσησε στον αστράγαλο. Ο διαιτητής Κατοίκος δεν έδειξε αρχικά την παράβαση, όμως με υπόδειξη του VAR Φωτιά, ο ρέφερι πήγε στο on field review κι έδωσε την εσχάτη των ποινών. Ο Σφιντέρσκι ανέλαβε την εκτέλεση στο 15’ κι έστειλε τον Ραμίρες απ’ την άλλη πλευρά, ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Στο 17’ από γύρισμα του Κυριακόπουλου, ο Μαντσίνι πλάσαρε με τη μία λίγο πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 33’ το σουτ του Τζούριτσιτς κόντραρε στον Βιγιαφάνιες κι έδωσε την ευκαιρία στον Ραμίρες να μπλοκάρει στη γωνία του.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός μπήκε πολύ πιο δυνατά στο ματς και στο 49’ είχε την πρώτη καλή στιγμή του, όταν από γέμισμα στο πίσω δοκάρι, ο Μαντσίνι έκανε καλή προσποίηση και πλασέ με το αριστερό, αλλά ο Ραμίρες είχε καλή τοποθέτηση και μπλόκαρε. Τέσσερα λεπτά μετά (53’) ήρθε το γκολ της ανατροπής για τον Παναθηναϊκό. Μετά από σέντρα του Κυριακόπουλου, ο Ραμίρες αν και φαινόταν να έχει τον έλεγχο της μπάλας, δεν μπλόκαρε κι ο Σφιντέρσκι που καιροφυλαχτούσε έκανε από κοντά το 2-1 για το «τριφύλλι».

Στο 72’ από φάουλ του Τσέριν, ο Ρενάτο Σάντσες πλάσαρε στην κίνηση, αλλά μπλόκαρε σταθερά ο Ραμίρες, ενώ στο 79’ η Κηφισιά ισοφάρισε σε 2-2 μετά από καταπληκτική ενέργεια του Ανδρέα Τεττέη. Ο φορ της Κηφισιάς πήρε την μπάλα κάτω απ’ τη μεσαία γραμμή, έμεινε όρθιος στο μαρκάρισμα του Πάλμερ-Μπράουν, έκανε δύο ντρίμπλες στον Τσιριβέγια και «σέρβιρε» προς τον Παντελίδη, που ισοφάρισε από κοντά σε 2-2.

Η Κηφισιά δεν… έμεινε στην ισοπαλία και στις καθυστερήσεις έψαξε και τη νίκη την οποία την πήρε χάρις σε άλλη μία τρομερή ενέργεια του Τεττέη. Στο 90+4’ ο φορ των γηπεδούχων έφυγε στο τετ-α-τετ με τον Ντραγκόφσκι, ο οποίος τον νίκησε, αλλά ο Ούγκο Σόουζα που είχε ακολουθήσει τη φάση έκανε το 3-2 για την Κηφισιά μέσα σε έξαλλους πανηγυρισμούς.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Κατοίκος (Αθηνών)

Κίτρινες: 39’ Αντονίσε, 47’ Ρουμπέν Πέρεθ, 71’ Πόμπο, 75’ Παντελίδης, 90’+6’ Ραμίρες – 72’ Ντέσερς, 81’ Κυριακόπουλος, 86’ Τουμπά, 90’ Τζούριτσιτς

Κόκκινες: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Ποκόρνι, Σόουζα, Χουχούμης (69’ Εμπό), Ρούμπεν Πέρεθ (69’ Ντίας), Βιγιαφάνιες, Πόμπο, Αντονίσε (82’ Σμπώκος), Παντελίδης (82’ Πέτκοφ), Τεττέη.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (82’ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια (87’ Πάντοβιτς), Ρενάτο Σάντσες, Μαντσίνι (82’ Ζαρουρί), Μπακασέτας (66’ Τσέριν), Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι (66’ Ντέσερς).