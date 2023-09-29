Super Cup 2023: Μπαλτσερόφσκι και ΜακΚίσικ εκτός από τους σημερινούς ημιτελικούς για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό

Χωρίς τον Αλεκσάνταρ Μπαλτσερόφσκι θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός στον αποψινό ημιτελικό του Super Cup κόντρα στον ΠΑΟΚ (20:30). Ο Πολωνός σέντερ είναι ο ξένος παίκτης που θα μείνει εκτός της εξάδας, που έχει δικαίωμα να παρατάξει το “τριφύλλι”.

Από την άλλη, ο Ολυμπιακός θα αναμετρηθεί με το Περιστέρι (17:00) χωρίς τον Σακίλ ΜακΚίσικ, που αποτελεί τον ξένο παίκτη που θα μείνει εκτός εξάδας για τους “ερυθρόλευκους”.

