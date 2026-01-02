Στον Ηρακλή και επίσημα ο Ουάρντα

Παίκτης του Ηρακλή είναι με κάθε επισημότητα ο Αμρ Ουάρντα όπως έγινε και επίσημα γνωστό από την ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Ο Αιγύπτιος άσος έκανε την πρώτη του προπόνηση με τον Ηρακλή και στη συνέχεια ανακοινώθηκε και επίσημα.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ ΠΟΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΒΕΝΕΤΗ ανακοινώνει την απόκτηση του Amr Warda.

Ο 32χρονος διεθνής Αιγύπτιος μεσοεπιθετικός (γεν. 17/9/1993, Αλεξάνδρεια), με ύψος 1.76μ., αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός εξτρέμ και επιτελικός μέσος.

Ο Warda έκανε τα πρώτα του βήματα στην Αίγυπτο με την Al Ahly, ενώ στην Ευρώπη έχει σημαντική διαδρομή με παρουσία σε Παναϊτωλικό, ΠΑΟΚ, Ατρόμητο, ΑΕΛ, Βόλο, Πανσερραϊκό, αλλά και στην Κύπρο με τις ομάδες της Ανόρθωσης και του Απόλλωνα Λεμεσού.

Με την εθνική ομάδα της Αιγύπτου μετράει πάνω από 20 συμμετοχές, έχοντας βρεθεί στην αποστολή για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Την τελευταία διετία αγωνίστηκε σε Panserraikos και Atromitos, ενώ μέχρι πρότινος φορούσε τη φανέλα της ΑΕΛ στη Super League.

Ο Amr Warda ενσωματώνεται άμεσα στις υποχρεώσεις της ομάδας μας και θα τεθεί στη διάθεση του προπονητικού τιμ από τις επόμενες προπονήσεις.

Καλωσορίζουμε τον Amr στην οικογένεια του Ηρακλή και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας.