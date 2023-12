Το πρώτο τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων στην Ιστορία της και 5ο μέσα στο 2023 κατέκτησε η Μάντσεστερ Σίτι, με το εμφατικό 4-0 επί της κατόχου του Κόπα Λιμπερταδόρες, Φλουμινένσε, στον τελικό που διεξήχθη στο «King Abdullah Sports City» της Τζέντα.

Παρότι αγωνίστηκαν χωρίς τον κορυφαίο τους σκόρερ, Έρλινγκ Χάαλαντ, οι «Πολίτες» κατάφεραν να «πατήσουν» στην κορυφή του κόσμου με τα γκολ του Άλβαρες μόλις στο 1ο λεπτό (το γρηγορότερο στα χρονικά της διοργάνωσης) και στο 88΄, το αυτογκόλ του Νίνο στο 27΄ και αυτό του Φόντεν στο 72΄.

