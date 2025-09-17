Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Στην Ελλάδα ο Κουγιουμτσίδης – Χαμός στην υποδοχή του παγκόσμιου πρωταθλητή πάλης στο αεροδρόμιο (Εικόνες)

Τι έγραφε το πανό που κρατούσαν φίλοι του

ΑΠΕ-ΜΠΕ
DEBATER NEWSROOM

Ιδιαίτερα θερμή ήταν η υποδοχή στον παγκόσμιο πρωταθλητή πάλης Γιώργο Κουγιουμτσίδη, ο οποίος τα ξημερώματα της Τετάρτης έφτασε στην Ελλάδα.

Φίλοι, συγγενείς, αλλά και πολύς κόσμος είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” και τον υποδέχτηκαν με αγκαλιές, λουλούδια και ποντιακούς χορούς.

Παγκόσμιος στην πάλη Έλληνας στη ψυχή, το όνομά σου γράφτηκε με ιδρώτα και ψυχή, σε αγαπάμε Γιώργο!”, έγραφε το πανό που κρατούσαν φίλοι του, για να γιορτάσουν την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 79 κιλά ελευθέρας πάλης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πάλης στην Κροατία.

Γιώργος Κουγιουμτσίδης
ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το βράδυ της Δευτέρας 15/9, ο 23χρονος Γιώργος Κουγιουμτσίδης επικράτησετου Αμερικανού Λέβι Ντέιβιντ Χέινς με 3-2 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Έτσι, έγινε έτσι ο πρώτος Έλληνας παλαιστής που στέφεται παγκόσμιος πρωταθλητής στην κατηγορία ανδρών.

