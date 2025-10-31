Στέφανος Τσιτσιπάς: Εκτός από το τουρνουά της Αθήνας λόγω προβλήματος τραυματισμού

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν θα δώσει το παρών στο τουρνουά της Αθήνας καθώς ταλαιπωρείται από προβλήματα τραυματισμών.

Ο ίδιος ταλαιπωρείται με προβλήματα στη μέση του και γι’ αυτό το λόγο αποφάσισε να ολοκληρώσει την παρουσία του στο Tour και να μην συμμετάσχει στο τουρνουά της Αθήνας.

Στη θέση του Έλληνα τενίστα θα βρεθεί στη διοργάνωση ο Σέρβος τενίστας, Λάζλο Τζέρε. Ο Τσιτσιπάς προσθέτει το όνομά του στη λίστα των απουσιών μετά τον Γίρι Λεχέτσκα που έγινε γνωστό την Παρασκευή, ότι δεν θα δώσει το παρών.