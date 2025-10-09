Σκωτία – Ελλάδα: Πού θα δείτε την εκτός έδρας αναμέτρηση της Εθνικής – Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις για τα Προκριματικά Μουντιάλ 2026

Ημέρα προκριματικών για το Μουντιάλ 2026 είναι η σημερινή (9/10) με την εθνική Ελλάδας να αντιμετωπίζει την Σκωτία ψάχνοντας μία νίκη ψυχολογίας και βαθμολογικής σημασίας στον 3ο όμιλο.

Στο άλλο ματς του 3ου ομίλου, η Δανία θα αγωνιστεί στην έδρα της Λευκορωσίας. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 19:00, με τη Φινλανδία να υποδέχεται τη Λιθουανία για τον 7ο όμιλο, ενώ στις 21:45 η Μάλτα φιλοξενεί την Ολλανδία για το ίδιο γκρουπ.

Από τα υπόλοιπα ματς της βραδιάς, ξεχωρίζει το ντέρμπι κορυφής του 12ου ομίλου ανάμεσα σε Τσεχία και Κροατία. Η Κύπρος του Άκη Μάντζιου υποδέχεται την πρωτοπόρο του 8ου ομίλου Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η οποία μοιράζεται την κορυφή με την Αυστρία που αντιμετωπίζει τον Σαν Μαρίνο.

Το πρόγραμμα της ημέρας

3ος όμιλος

Λευκορωσία-Δανία

Σκωτία-Ελλάδα

7ος όμιλος

Φινλανδία-Λιθουανία

Μάλτα-Ολλανδία

8ος όμιλος

Κύπρος-Βοσνία/Ερζεγοβίνη

Αυστρία-Σαν Μαρίνο

12ος όμιλος

Τσεχία-Κροατία

Νησιά Φερόε-Μαυροβούνιο

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις των προκριματικών του Μουντιάλ 2026

19:00 Φινλανδία – Λιθουανία / Novasports 1HD

21:45 Αυστρία – Άγιος Μαρίνος / Novasports Extra 3

21:45 Κύπρος – Βοσνία-Ερζεγοβίνη / Novasports Extra 1

21:45 Μάλτα – Ολλανδία / Novasports Extra 2

21:45 Λευκορωσία – Δανία / Novasports 3HD

21:45 Σκωτία – Ελλάδα / ALPHA