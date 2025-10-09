Σκωτία – Ελλάδα: Πού θα δείτε την εκτός έδρας αναμέτρηση της Εθνικής – Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις για τα Προκριματικά Μουντιάλ 2026
Κρίσιμη αναμέτρηση για την εθνική ομάδα
Ημέρα προκριματικών για το Μουντιάλ 2026 είναι η σημερινή (9/10) με την εθνική Ελλάδας να αντιμετωπίζει την Σκωτία ψάχνοντας μία νίκη ψυχολογίας και βαθμολογικής σημασίας στον 3ο όμιλο.
Στο άλλο ματς του 3ου ομίλου, η Δανία θα αγωνιστεί στην έδρα της Λευκορωσίας. Το πρόγραμμα ανοίγει στις 19:00, με τη Φινλανδία να υποδέχεται τη Λιθουανία για τον 7ο όμιλο, ενώ στις 21:45 η Μάλτα φιλοξενεί την Ολλανδία για το ίδιο γκρουπ.
Από τα υπόλοιπα ματς της βραδιάς, ξεχωρίζει το ντέρμπι κορυφής του 12ου ομίλου ανάμεσα σε Τσεχία και Κροατία. Η Κύπρος του Άκη Μάντζιου υποδέχεται την πρωτοπόρο του 8ου ομίλου Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η οποία μοιράζεται την κορυφή με την Αυστρία που αντιμετωπίζει τον Σαν Μαρίνο.
Το πρόγραμμα της ημέρας
3ος όμιλος
Λευκορωσία-Δανία
Σκωτία-Ελλάδα
7ος όμιλος
Φινλανδία-Λιθουανία
Μάλτα-Ολλανδία
8ος όμιλος
Κύπρος-Βοσνία/Ερζεγοβίνη
Αυστρία-Σαν Μαρίνο
12ος όμιλος
Τσεχία-Κροατία
Νησιά Φερόε-Μαυροβούνιο
Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις των προκριματικών του Μουντιάλ 2026
19:00 Φινλανδία – Λιθουανία / Novasports 1HD
21:45 Αυστρία – Άγιος Μαρίνος / Novasports Extra 3
21:45 Κύπρος – Βοσνία-Ερζεγοβίνη / Novasports Extra 1
21:45 Μάλτα – Ολλανδία / Novasports Extra 2
21:45 Λευκορωσία – Δανία / Novasports 3HD
21:45 Σκωτία – Ελλάδα / ALPHA
