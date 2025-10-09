Αξίζει ο Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αξίζει ο Ντόναλντ Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σκωτία – Ελλάδα: Άνοιξε το σκορ με Τσιμίκα η Εθνική – Απάντησαν (1-1) άμεσα οι γηπεδούχοι

Το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Εθνικής

Σκωτία – Ελλάδα: Άνοιξε το σκορ με Τσιμίκα η Εθνική – Απάντησαν (1-1) άμεσα οι γηπεδούχοι
Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM
UPD: 23:16

Ο Κώστας Τσιμίκας άνοιξε το σκορ για την Ελλάδα στον αγώνα με την Σκωτία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο Έλληνας άσος βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 61ο λεπτό σημειώνοντας το πρώτο του γκολ με την Εθνική ομάδα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, η Σκωτία βρήκε άμεσα τη λύση και έκανε το 1-1 δυο λεπτά αργότερα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ