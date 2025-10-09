Σκωτία – Ελλάδα: Άνοιξε το σκορ με Τσιμίκα η Εθνική – Απάντησαν (1-1) άμεσα οι γηπεδούχοι

Ο Κώστας Τσιμίκας άνοιξε το σκορ για την Ελλάδα στον αγώνα με την Σκωτία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Ο Έλληνας άσος βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 61ο λεπτό σημειώνοντας το πρώτο του γκολ με την Εθνική ομάδα.

Ωστόσο, η Σκωτία βρήκε άμεσα τη λύση και έκανε το 1-1 δυο λεπτά αργότερα.