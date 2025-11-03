Σερβία: Η σοκαριστική στιγμή που οι παίκτες μαθαίνουν τον θάνατο του 44χρονου προπονητή που κατέρρευσε στο γήπεδο
Την ώρα του αγώνα
Σοκάρει το βίντεο με τη στιγμή που οι παίκτες μαθαίνουν τον θάνατο του 44χρονου προπονητή ομάδας της Σερβίας που κατέρρευσε στο γήπεδο.
Συγκεκριμένα, ο τεχνικός της Ραντνίτσκι Μλάντεν Ζίζοβιτς κατέρρευσε την ώρα του αγώνα της ομάδας του στο 22ο λεπτό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή.
Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η στιγμή που οι παίκτες και των δυο ομάδων μαθαίνουν τον θάνατο του 44χρονου, ενώ ο διαιτητής όπως ήταν αναμενόμενο διέκοψε τον αγώνα.
Sırbistan’da FK Radnički 1923 teknik direktörü Mladen Žižović, Lučani'de Mladost ile Radnički 1923 arasında oynanan Sırbistan Süper Ligi maçı sırasında kalp krizi geçirdi ve 45 yaşında hayatını kaybetti.
Hakemin maçı keserek haberi verdiği an 🙁 pic.twitter.com/PWoT98Ae01— kskrck (@Kskrck) November 3, 2025
