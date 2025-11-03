Σερβία: Η σοκαριστική στιγμή που οι παίκτες μαθαίνουν τον θάνατο του 44χρονου προπονητή που κατέρρευσε στο γήπεδο

Σοκάρει το βίντεο με τη στιγμή που οι παίκτες μαθαίνουν τον θάνατο του 44χρονου προπονητή ομάδας της Σερβίας που κατέρρευσε στο γήπεδο.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός της Ραντνίτσκι Μλάντεν Ζίζοβιτς κατέρρευσε την ώρα του αγώνα της ομάδας του στο 22ο λεπτό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η στιγμή που οι παίκτες και των δυο ομάδων μαθαίνουν τον θάνατο του 44χρονου, ενώ ο διαιτητής όπως ήταν αναμενόμενο διέκοψε τον αγώνα.