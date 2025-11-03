Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας;
Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Διαγραφές “αιώνιων” φοιτητών: Πώς αξιολογείτε τη ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σερβία: Η σοκαριστική στιγμή που οι παίκτες μαθαίνουν τον θάνατο του 44χρονου προπονητή που κατέρρευσε στο γήπεδο

Την ώρα του αγώνα

Σερβία: Η σοκαριστική στιγμή που οι παίκτες μαθαίνουν τον θάνατο του 44χρονου προπονητή που κατέρρευσε στο γήπεδο
DEBATER NEWSROOM

Σοκάρει το βίντεο με τη στιγμή που οι παίκτες μαθαίνουν τον θάνατο του 44χρονου προπονητή ομάδας της Σερβίας που κατέρρευσε στο γήπεδο.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός της Ραντνίτσκι Μλάντεν Ζίζοβιτς κατέρρευσε την ώρα του αγώνα της ομάδας του στο 22ο λεπτό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο παρακάτω βίντεο φαίνεται η στιγμή που οι παίκτες και των δυο ομάδων μαθαίνουν τον θάνατο του 44χρονου, ενώ ο διαιτητής όπως ήταν αναμενόμενο διέκοψε τον αγώνα.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ