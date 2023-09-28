Σαρούνας Γιασικεβίτσιους: “Ταχύρυθμα” μαθήματα προπονητικής στους Σακραμέντο Κινγκς

Υπέρμαχος της δια βίου μάθησης ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, αποφάσισε μετά το τέλος της συνεργασίας του με την Μπαρτσελόνα, ν’ αξιοποιήσει τον ελεύθερο χρόνο του για να γίνει καλύτερος.

Ο Λιθουανός προπονητής, ο οποίος δε βρήκε ομάδα στην Ευρώπη για τη σεζόν που αρχίζει, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της πατρίδας του “15min.lt”, αναχωρεί άμεσα για τις ΗΠΑ και το Σακραμέντο, προκειμένου να βρεθεί για έναν μήνα και συγκεκριμένα τον Οκτώβριο δίπλα στο τεχνικό τιμ των Κινγκς παρακολουθώντας πως εργάζονται οι συνάδελφοί του στο ΝΒΑ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλευρό, λοιπόν του κορυφαίου προπονητή της σεζόν (2022-23) στο ΝΒΑ, Μάικ Μπράουν, αλλά και του Τζόρντι Φερνάντεθ, ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έχει έναν ακόμη λόγο που επέλεξε τους Κινγκς από όλες τις ομάδες του ΝΒΑ.

Αυτός δεν είναι άλλος από την παρουσία του συμπατριώτη του Ντομάντας Σαμπόνις στους Κινγκς. Εκεί θα βρει και τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού Σάσα Βεζένκοφ, ο οποίος αποφάσισε το καλοκαίρι πως είχε έρθει η κατάλληλη στιγμή να περάσει τον Ατλαντικό και να δοκιμάσει τις δυνατότητές του στο κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: Έντονα φαινόμενα σήμερα σε αυτές τις περιοχές – Η αναλυτική πρόγνωση

Δραματικές ώρες σε Βόλο και Καρδίτσα – Μπαράζ μηνυμάτων του 112 – Σε ισχύ η απαγόρευση κυκλοφορίας (pics&vid)