Σαχτάρ Ντόνετσκ – Παναθηναϊκός 3-4 (πεν.): Με «κέρβερο» Ντραγκόφσκι προκρίθηκε στα Playoffs του Europa League

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Σαχτάρ Ντόνετσκ και προκρίθηκε στα playoffs του Europa League.

Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» έχοντας σε εξαιρετική κατάσταση τον Ντραγκόφσκι που έπιασε δυο πέναλτι πήραν αυτό που ήθελαν και πλέον θα πρέπει να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Σαμσουνσπορ για να μπουν στην League Phase του Europa League.

Πάντως, με αυτή την πρόκριση ο Παναθηναϊκός έκλεισε θέση για την League Phase του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός κράτησε στο μηδέν την Σαχτάρ Ντόνετσκ και έστειλε το παιχνίδι στα πέναλτι όπου, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντραγκόφσκι και τον Μαντσίνι να σκοράρει το χρυσό πέναλτι πήρε την πρόκριση για τα playoffs της διοργάνωσης.