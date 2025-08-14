Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Παναθηναϊκός 3-4 (πεν.): Με «κέρβερο» Ντραγκόφσκι προκρίθηκε στα Playoffs του Europa League

Έπιασε δυο πέναλτι ο Πολωνός - Επόμενος αντίπαλος η Σαμσουνσπορ

Σαχτάρ Ντόνετσκ – Παναθηναϊκός 3-4 (πεν.): Με «κέρβερο» Ντραγκόφσκι προκρίθηκε στα Playoffs του Europa League
Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM
UPD: 23:59

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 4-3 στα πέναλτι της Σαχτάρ Ντόνετσκ και προκρίθηκε στα playoffs του Europa League.

Συγκεκριμένα, οι «πράσινοι» έχοντας σε εξαιρετική κατάσταση τον Ντραγκόφσκι που έπιασε δυο πέναλτι πήραν αυτό που ήθελαν και πλέον θα πρέπει να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Σαμσουνσπορ για να μπουν στην League Phase του Europa League.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πάντως, με αυτή την πρόκριση ο Παναθηναϊκός έκλεισε θέση για την League Phase του Conference League.

Ο Παναθηναϊκός κράτησε στο μηδέν την Σαχτάρ Ντόνετσκ και έστειλε το παιχνίδι στα πέναλτι όπου, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Ντραγκόφσκι και τον Μαντσίνι να σκοράρει το χρυσό πέναλτι πήρε την πρόκριση για τα playoffs της διοργάνωσης.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πεντάγωνο: Τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς που θα “καθαρίσουν” την Ουάσινγκτον βρίσκονται εκεί
ΔΙΕΘΝΗ

Πεντάγωνο: Τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς που θα “καθαρίσουν” την Ουάσινγκτον βρίσκονται εκεί

Τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς που κινητοποιήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ για να “καθαρίσουν” την Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τους όρους του Αμερικανού προέδρου, βρίσκονται στην αμερικανική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε σήμερα το Πεντάγωνο. “Επί του παρόντος, τα 800 μέλη της Εθνοφρουράς έχουν κινητοποιηθεί και βρίσκονται στο εξής εδώ, στην πρωτεύουσα μας”, δήλωσε στους δημοσιογράφους η εκπρόσωπος του […]