Ρίο Ντε Τζανέιρο: Φωτιά στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο – Ζημιές στην οροφή (βίντεο)
Άγνωστα τα αίτια της πυρκαγιάς
Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο του Ρίο Ντε Τζανέιρο, προκαλώντας ζημιές στην οροφή του σταδίου χωρίς να φτάσει όμως στην πίστα.
Το στάδιο φιλοξένησε τους ποδηλατικούς αγώνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 και από το 2017 και μετά έχει καεί 2 φορές από φαναράκια που έπεσαν από την στέγη.
Η πυροσβεστική έφτασε γρήγορα στο σημείο και κατάφερε να περιορίσει την φωτιά, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ή κάτι χειρότερο.
«Παραμένει άθικτη και καλά διατηρημένη. Προφανώς, θα χρειαστεί να καθαριστεί και να υποβληθεί σε κάποια μορφή συντήρησης πριν μπορέσουμε να ανακοινώσουμε ότι το ποδηλατοδρόμιο επιστρέφει σε λειτουργία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος της πόλης για την κατάσταση της οροφής.
#Watch | A fire broke out at Rio de Janeiro’s Olympic Park velodrome on Wednesday morning, triggering a large-scale emergency response with around 80 firefighters and 20 vehicles on site.
Authorities confirmed the blaze was brought under control and remained largely confined to… pic.twitter.com/h2F1OdZiGb— Fortune India (@FortuneIndia) April 9, 2026
