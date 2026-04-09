Ρίο Ντε Τζανέιρο: Φωτιά στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο – Ζημιές στην οροφή (βίντεο)

Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο του Ρίο Ντε Τζανέιρο, προκαλώντας ζημιές στην οροφή του σταδίου χωρίς να φτάσει όμως στην πίστα.

Το στάδιο φιλοξένησε τους ποδηλατικούς αγώνες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016 και από το 2017 και μετά έχει καεί 2 φορές από φαναράκια που έπεσαν από την στέγη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πυροσβεστική έφτασε γρήγορα στο σημείο και κατάφερε να περιορίσει την φωτιά, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ή κάτι χειρότερο.

«Παραμένει άθικτη και καλά διατηρημένη. Προφανώς, θα χρειαστεί να καθαριστεί και να υποβληθεί σε κάποια μορφή συντήρησης πριν μπορέσουμε να ανακοινώσουμε ότι το ποδηλατοδρόμιο επιστρέφει σε λειτουργία», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος της πόλης για την κατάσταση της οροφής.