Ράφα Μπενίτεθ: Η τεράστια πρόταση του Παναθηναϊκού – Φτάνει τα 4 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι διαπραγματεύσεις του μεγαλομετόχου του Παναθηναϊκού, Γιάννη Αλαφούζου με τον Ράφα Μπενίτεθ για αναλάβει την τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού».

Ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΠΑΕ έχει πάρει «πάνω του» το θέμα του προπονητή, προχωρώντας σε απευθείας συζητήσεις με τον 65χρονο Ισπανό τεχνικό, ο οποίος αποτελεί προσωπική επιλογή του (με τη… βοήθεια σε επίπεδο επαφών κι απ’ τον σύμβουλό του, Φράνκο Μπαλντίνι) και η πρόταση που έχει καταθέσει στον Μπενίτεθ, ξεπερνάει κάθε… προηγούμενο για τα ελληνικά δεδομένα.

Η πρόταση του Αλαφούζου προς τον Ισπανό, σύμφωνα με πληροφορίες, φτάνει τα 4 εκατ. ευρώ «καθαρά» σε ετήσια βάση ή λίγο πάνω από 6 εκατ. ευρώ για τον επόμενο ενάμιση χρόνο. Παράλληλα στην πρόταση περιλαμβάνεται κι οψιόν επέκτασης για άλλο ένα έτος (2027/28), ενώ το όλο ποσό θα ανέβει ακόμη περισσότερο -αν κάνει αποδεκτή την πρόταση ο Μπενίτεθ- και με το επιτελείο του το οποίο θα απαρτίζεται από 5 ή 6 άτομα.

Οι συζητήσεις του Αλαφούζου με τον Μπενίτεθ είναι σε πολύ καλό σημείο, ωστόσο όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, ο 65χρονος τεχνικός φέρεται να έχει ζητήσει δύο μέρες προθεσμία για να δώσει την οριστική απάντηση του, αν και οι ενδείξεις (γα την ώρα) συγκλίνουν προς θετική κατάληξη των συζητήσεων.