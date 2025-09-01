Πορτογαλία – Λετονία 62-78: Με «καυτό» Πορζίνγκις πήρε τη δεύτερη νίκη της

Με ασταμάτητο τον Κρίσταπς Πορζίνγκις η Λετονία επικράτησε 78-62 της Πορτογαλίας και πήρε τη δεύτερη νίκη του στο Ευρωμπάσκετ 2025.

Συγκεκριμένα, ο Λετονός άσος είχε 21 πόντους, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 μπλοκ σε 25:38, με τον Ρόλαντς Σμιτς να προσθέτει 15 πόντους και 7 ριμπάουντ σε 23:10. Τέλος, σε 23:28 ο Ντάβις Μπέρτανς σε 23:28 είχε 14 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 μπλοκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την άλλη, για την Πορτογαλία ο Νεμίας Κουέτα μέτρησε 16 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 μπλοκ σε 18:53 και ο Ράφαελ Λισμπόα τελείωσε την αναμέτρηση με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 21:07.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-23, 28-50, 43-65, 62-78

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (Γκόμες): Μπρίτο, Βόιτσο, Γουίλιαμς 8 (1/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Αμαράντε 2 (6 ριμπάουντ), Βεντούρα 4, Κεϊρόζ, Γκαμέιρο 5 (1/1 τρίποντο), Ρελβάο 2 (6 ριμπάουντ), Λισμπόα 17 (3/5 τρίποντα, 4 ασίστ), Σα 8 (5 ριμπάουντ), Κέτα 16 (7 ριμπάουντ)

ΛΕΤΟΝΙΑ (Μπάνκι): Μεγιέρις, Πορζίνγκις 21 (5/12 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 λάθη), Ντάβις Μπέρτανς 14 (3/9 τρίποντα, 6 ριμπάουντ), Νταϊρίς Μπέρτανς 11 (3/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Σμιτς 15 (7 ριμπάουντ), Κάβαρς, Λόμαζ 4 (7 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Στάινμπεργκς, Κούρουκς 3 (5 ασίστ), Ζάγκαρς 5 (1/1 τρίποντο), Ζόρικς 5 (1/3 τρίποντα)