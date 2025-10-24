Πετρούνιας: Διορθώνουμε ό,τι χρειάζεται τώρα γιατί έχουμε πολλή δουλειά μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Ο Λευτέρης Πετρούνιας έστειλε το δικό του μήνυμα μετά την 5η θέση που πήρε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με ανάρτησή του.

Συγκεκριμένα, όπως τόνισε θα είναι πανέτοιμος στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες.

Αναλυτικά:

Κάποιες φορές κερδίζεις και κάποιες φορές μαθαίνεις , έτσι είναι ο Πρωταθλητισμός!

Διορθώνουμε ό,τι χρειάζεται τώρα γιατί έχουμε πολλή δουλειά μέχρι το LA2028!

Ευχαριστώ την οικογένειά μου που είναι πάντα δίπλα μου και όσους με στηρίζουν!