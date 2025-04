Πέθανε σε ηλικία 36 ετών την Μεγάλη Παρασκευή 18/4 ο πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Τζο Τόμπσον όπως ανακοινώθηκε και επίσημα.

Συγκεκριμένα, ο πρώην ποδοσφαιριστής νικήθηκε από το λέμφωνα Hodgkin το οποίο τον ταλαιπωρούσε από το 2013, όταν είχε διαγνωστεί σε ηλικία 24 ετών αναγκάζοντας τον να σταματήσει το ποδόσφαιρο παρότι είχε πολύ ταλέντο για να γράψει τη δική του ιστορία.

«Ένας άνθρωπος που αποτύπωσε τις αξίες του συλλόγου μας. Με λύπη μοιραζόμαστε ότι ο Τζο Τόμπσον πέθανε. Μια ζεστή προσωπικότητα που είχε μια βαθιά σύνδεση με τη Γιουνάιτεντ από νεαρή ηλικία.

A man who epitomised our club's values ❤️



We are saddened to share that Joe Thompson has passed away.



A warm personality who had a deep connection with our club from a young age, our thoughts are with Joe's family and friends at this difficult time. pic.twitter.com/40ddQpyRTi