Περιστέρι – Ολυμπιακός 62-105: Ξέσπασε και ετοιμάζεται για τη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague

Ο Ολυμπιακός ξέσπασε μετά την ήττα από την Μπαρτσελόνα και επικράτησε 105-62 του Περιστερίου εκτός έδρας για την Basket League.

Ο Τόμας Γουόκαπ έκανε ρεκόρ καριέρας με 16 ασίστ, ενώ είχε και 8 πόντους. Στους 23 ο Σάσα Βεζένκοβ σε 23′ στο παρκέ. Πλέον, οι Πειραιώτες ετοιμάζονται για τις αναμετρήσεις με τις Βαλένθια και Βιλερμπάν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα δεκάλεπτα: 23-22, 35-50, 44-82, 62-105.