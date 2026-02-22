Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας;
Παρελθόν ο Χιμένεθ από τον Άρη

Μετά το νέο στραβοπάτημα με την Κηφισιά

Παρελθόν ο Χιμένεθ από τον Άρη
Αλέξανδρος Τσάκος

Παρελθόν από τον πάγκο του Άρη αποτελεί ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το νέο στραβοπάτημα της ομάδας της Θεσσαλονίκης στον αγώνα με την Κηφισιά.

Ο 61χρονος Ισπανός προπονητής αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Θεσσαλονίκης όπως ανακοίνωσε επίσημα ο Άρης.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε έπειτα από την εντός έδρας ισοπαλία του Άρη με 1-1 με την Κηφισιά για την 22η αγωνιστική της Super League με τους “κίτρινους” να βρίσκονται στην 6η θέση με 27 βαθμούς.

