Παρελθόν ο Χιμένεθ από τον Άρη
Μετά το νέο στραβοπάτημα με την Κηφισιά
Παρελθόν από τον πάγκο του Άρη αποτελεί ο Μανόλο Χιμένεθ μετά το νέο στραβοπάτημα της ομάδας της Θεσσαλονίκης στον αγώνα με την Κηφισιά.
Ο 61χρονος Ισπανός προπονητής αποτελεί παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της ομάδας της Θεσσαλονίκης όπως ανακοίνωσε επίσημα ο Άρης.
Η εξέλιξη αυτή ήρθε έπειτα από την εντός έδρας ισοπαλία του Άρη με 1-1 με την Κηφισιά για την 22η αγωνιστική της Super League με τους “κίτρινους” να βρίσκονται στην 6η θέση με 27 βαθμούς.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις