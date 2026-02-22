Άρης – Κηφισιά 1-1: Νέα γκέλα παρά τις ευκαιρίες για τους Θεσσαλονικείς

Σε ένα παιχνίδι που τα είχε όλα από το 40’ και μετά, Άρης και Κηφισιά αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Μπεντζαμίν Γκαρέ (41’) έδωσε το έναυσμα, για να τον ακολουθήσει ο Αποστόλης Χριστόπουλος (44’), με τις δύο ομάδες να αναζητούν το δεύτερο γκολ της νίκης σε όλο το δεύτερο μέρος. Το οποίο είχε υπόδειξη για πέναλτι, καταλογισμό γκολ, διαμαρτυρίες για νέο πέναλτι -όλα όμως «διαγράφησαν» έπειτα από παρέμβαση του VAR, με το 1-1 να αφήνει, μάλλον, πικρή γεύση.



Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους «κίτρινους» να έχουν κατοχή μπάλας και να πιέζουν ψηλά, χωρίς όμως να μπορούν να δημιουργήσουν. Ένα σουτ του Ούρος Ράτσιτς στο 19’, μετά από φάση διαρκείας, πέρασε ψηλά, ενώ και το φάουλ του Σέρβου μέσου δέκα λεπτά αργότερα είχε την ίδια τύχη. Άτυχος στάθηκε ο Ζέρεμι Αντόνισε, που έγινε αναγκαστική αλλαγή λίγο μετά το ημίωρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κι εκεί που όλα έδειχναν πως το πρώτο μέρος θα έληγε χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, ήρθε το γκολ για την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ. Ο Γκαρέ πήρε την μπάλα προτού βγει αυτή εκτός γραμμών, έκανε κίνηση προς τα μέσα και με δυνατό αριστερό σουτ νίκησε τον Βασίλη Ξενόπουλο για το παρθενικό του γκολ με τη φανέλα του Άρη. Η χαρά των «κίτρινων», όμως, δεν κράτησε πολύ. Από ενέργεια και σέντρα του Λαρουσί από τα αριστερά, ο Χριστόπουλος πετάχτηκε πιο γρήγορα από τα αντίπαλα στόπερ και με κοντινή προβολή νίκησε τον Σωκράτη Διούδη για το 1-1 στο 44’.

Το δεύτερο ημίχρονο ήταν… ημίχρονο με πρωταγωνιστή το VAR. Ξεκίνησε, πάντως, με τρομερή επέμβαση του Ξενόπουλου στο δυνατό σουτ του Άλβαρο Τεχέρο, ο οποίος βρήκε άπλετο χώρο μετά την πάσα του Τίνο Καντεβέρε, αλλά δεν μπόρεσε να σκοράρει. Με τη συμπλήρωση 50 λεπτών, ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης καταλόγισε πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων. Ο Φαμπιάνο Λέισμαν έκανε βαθιά μπαλιά, ο Καντεβέρε πήρε την κεφαλιά, με την μπάλα να χτυπά στο χέρι του Σεϊκ Κονατέ. Από το VAR (Αναστάσιος Σιδηρόπουλος, Κωνσταντίνος Πουλικίδης) κάλεσαν τον διαιτητή από τη Χαλκιδική για on field review, με την εσχάτη των ποινών να ανακαλείται.

Κι εκεί που ο Χιμένεθ έκανε διπλή αλλαγή, ευελπιστώντας να πετύχει η ομάδα του δεύτερο γκολ, σκόραρε η Κηφισιά. Ο Χόρχε Πόμπο σούταρε εκτός περιοχής, η μπάλα κόντραρε στον Νόα Σούντμπεργκ και κατέληξε στα δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε έπειτα από (νέο) on field review, για φάουλ του Μπένι στον Τεχέρο στο ξεκίνημα της φάσης.

Ο Καντεβέρε ήταν εκείνος που απείλησε στη συνέχεια, με την κεφαλιά του φορ από τη Ζιμπάμπουε να βρίσκει σε ετοιμότητα τον Ξενόπουλο στο 67’. Στο 84’ οι «κίτρινοι» διαμαρτυρήθηκαν έντονα για πέναλτι, σε νέο χέρι, αυτή τη φορά του Ούγκο Σόουζα σε προσπάθεια του Ράτσιτς -ουδείς εκ των διαιτητών είχε την ίδια άποψη. Στο 89’ ο Άρης έφτασε «μια ανάσα» από το γκολ. Σε φάση διαρκείας, η κεφαλιά του Μιγκουέλ Αλφαρέλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, με τον Καντεβέρε στη συνέχεια να αστοχεί με το κεφάλι.

Το 1-1 έμεινε μέχρι τέλους, με τον Άρη να παίρνει την τέταρτη ισοπαλία στις πέντε τελευταίες αγωνιστικές και να μένει στην έκτη θέση με 28 βαθμούς, τέσσερις πάνω από τον ένατο Ατρόμητο. Η δε Κηφισιά συνεχίζει δίχως νίκη μέσα στο 2026 και με 21 βαθμούς είναι στο +5 από τον προτελευταίο Αστέρα Τρίπολης, έχοντας όμως και παιχνίδι λιγότερο -το εντός με τον ΠΑΟΚ στις 4/3.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΡΗΣ (Μανόλο Χιμένεθ): Διούδης, Φαμπιάνο, Φαντιγκά, Τεχέρο, Σούντμπεργκ (78’ Ρόουζ), Ράτσιτς, Γένσεν (62’ Νινγκ), Κουαμέ (69’ Αλφαρέλα), Γκαρέ (78’ Γιαννιώτας), Καντεβέρε, Δώνης (62’ Μπουσαϊντ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΚΗΦΙΣΙΑ (Σεμπάστιαν Λέτο): Ξενόπουλος, Πέτκοφ, Πόμπο, Αντόνισε (34’ Μπένι), Νούνελι (86’ Σιμόν), Πέρεθ (66’ Εμπό), Κονατέ, Ούγκο Σόουζα, Χριστόπουλος (66’ Θεοδωρίδης), Λαρουσί (86’ Πόκορνι), Αμανί.