Παπανικολάου: Σπουδαία κίνηση από τον αρχηγό του Ολυμπιακού και τη Εθνικής – Βοήθησε σε τροχαίο στο Ηράκλειο

Κάτι που θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητο αλλά δεν είναι στις μέρες μας έκανε ο αρχηγός του Ολυμπιακού και της εθνικής, Κώστας Παπανικολάου.

Όπως αναφέρει το patris.gr, μπροστά σε ένα τροχαίο ατύχημα βρέθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Ηράκλειο ο διεθνής παίκτης του Ολυμπιακού και αρχηγός της Εθνικής ομάδας Μπάσκετ μετά τη λήξη του αγώνα Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο.

Ο αγώνας είχε τελειώσει και οι παίχτες του Ολυμπιακού με τους προπονητές και όλο το ιατρικό team βρίσκονταν στο λεωφορείο στο πάρκινγκ του κλειστού της Νέας Αλικαρνασσού και έδιναν αυτόγραφα στους φίλους της ομάδας.

Λίγα μέτρα πιο μακριά αυτοκίνητο, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε μία μητέρα με τα δύο μικρά παιδιά της, ηλικίας περίπου 6 ετών.

Το τροχαίο αντιλήφθηκαν παίχτες και φίλαθλοι με το ιατρικό team του Ολυμπιακού να τρέχει για να δώσει τις πρώτες βοήθειες στην τραυματία.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει την τραυματισμένη γυναίκα με τον Κώστα Παπανικολάου, γνωστός για το ήθος του και την ευαισθησία του, να απομακρύνει τα παιδιά από το σημείο του τροχαίου για να μη δουν την μητέρα τους την ώρα οι γιατροί της έδιναν τις πρώτες βοήθειες και την έβαζαν στο ασθενοφόρο.

Περισσότερα από 15 λεπτά ο κ. Παπανικολάου απασχολούσε τα δύο παιδιά κάνοντας τους ερωτήσεις γύρω από το μπάσκετ. Σύμφωνα με μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων τα παιδιά γνώριζαν για τον τραυματισμό της μητέρας τους όμως εκείνος τα διαβεβαίωνε ότι όλα θα πάνε καλά.

Να σημειωθεί ότι στον χθεσινό αγώνα ο Κώστας Παπανικολάου δεν έπαιξε για λόγους ξεκούρασης.