ΠΑΟΚ: Το μήνυμα του Παναθηναϊκού AKTOR – «Οι σκέψεις όλων μας είναι μαζί τους»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR αναφέρθηκε στην τραγωδία με νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ σε τροχαίο δυστύχημα στην Ρουμανία.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει τη βαθιά οδύνη της για την απώλεια των φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τόσο άδικα τη ζωή τους σε αυτοκινητικό δυστύχημα στη Ρουμανία, ενώ ταξίδευαν για τη Γαλλία προκειμένου να σταθούν στο πλευρό της αγαπημένης τους ομάδας.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους τους και ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Οι σκέψεις όλων μας είναι μαζί τους» ανέφερε.