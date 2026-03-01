ΠΑΟΚ: Παρουσίαση επετειακής φανέλας 100 χρόνων με τον Κούδα

Τα 100 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου συμπληρώνει ο ΠΑΟΚ το 2026 και μέσα σε αυτό το πλαίσιο παρουσίασε μία νέα επετειακή φανέλα, με τον Γιώργο Κούδα να θυμίζει την ιστορία της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Τα κλασσικά χρώματα της ομάδας έχει η επετειακή φανέλα του ΠΑΟΚ, με άσπρη και μαύρη ρίγα, με τους Θεσσαλονικείς να την αποκαλύπτουν με ένα φοβερό βίντεο γράφοντας στη λεζάντα: «Η φανέλα του αιώνα. Τα χρώματα μας, οι ρίγες μας. Από τη μία γενιά στην επόμενη».

Στο βίντεo πρωταγωνιστεί έτσι ο θρύλος της ομάδας, Γιώργος Κούδας, ο οποίος έχει στο πλευρό του, τα νέα αστέρια της ομάδας, Γιάννη Κωνσταντέλια, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και Ανέστη Μύθου, αλλά και τον πρώην αρχηγό του ΠΑΟΚ, Αντελίνο Βιεϊρίνια.

#PAOK100: The Jersey of the century ⚫️⚪️



Our colors, our stripes. From one generation to the next 🦅 pic.twitter.com/qhrzVsr8zM— PAOK FC (@PAOK_FC) March 1, 2026

Ο ΠΑΟΚ ιδρύθηκε στις 20 Απριλίου 1926.