Θέλτα – ΠΑΟΚ 1-0: Πληγώθηκε από τις απουσίες και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League

Ο ΠΑΟΚ γνώρισε μια ακόμα ήττα αυτή τη φορά με 1-0 από την Θέλτα και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Europa League.

Οι παίκτες του «Δικεφάλου του Βορρά» μετά την ήττα με 2-1 από τους Ισπανούς στον πρώτο αγώνα στην Τούμπα πήγαν με πολλές απουσίες στη ρεβάνς για το θαύμα αλλά δεν τα κατάφεραν βάζοντας τέλος στην φετινή ευρωπαϊκή πορεία της ομάδας.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στην έδρα της Θέλτα σημείωσε ο Swedberg στο 63ο λεπτό του αγώνα, με τον ΠΑΟΚ να κοιτάζει πλέον τις εγχώριες υποχρεώσεις του.