ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός: Συγκινητικές στιγμές για τα 26 χρόνια από την τραγωδία στα Τέμπη – Τίμησαν τα έξι «αετόπουλα» οι δυο ομάδες

Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν πριν την έναρξη του ντέρμπι ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό για την Super League το βράδυ της Κυριακής στην Τούμπα.

Συγκεκριμένα, η αναμέτρηση των δύο ομάδων συμπίπτει χρονικά με τη συμπλήρωση 26 ετών από την μαύρη μέρα στην ιστορία του ΠΑΟΚ, όταν έξι οπαδοί του έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα των Τεμπών και ενώ επέστρεφαν από τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, τα μέλη των δυο ομάδων τίμησαν τη μνήμη τους αφήνοντας λουλούδια μπροστά στη Θύρα 4 εις μνήμη των έξι φίλων του ΠΑΟΚ.