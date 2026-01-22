ΠΑΟΚ – Μπέτις 2-0: Σφράγισε την πρόκριση και «γλυκοκοιτάζει» την 8αδα της League Phase του Europa League

Σπουδαία νίκη κόντρα στην Μπέτις πήρε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε 2-0 στην κατάμεστη Τούμπα για την League Phase του Europa League.

Με αυτό το τρίποντο, η ομάδα της Θεσσαλονίκης έφτασε τους 12 βαθμούς και ουσιαστικά εξασφάλισε την πρόκριση στη συνέχεια της διοργάνωσης, ενώ πλέον με νίκη στην έδρα της Λιόν στην τελευταία αγωνιστική της League Phase και συνδυασμό αποτελεσμάτων μπορεί να βρίσκεται και στην πρώτη οκτάδα.

Ο Ζίβκοβιτς ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ στο 67ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Γιακουμάκη να κάνει το 2-0 στο 86ο λεπτό του αγώνα μετά από εύστοχη εκτέλεση πέναλτι.

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Οζντόεβ (88′ Καμαρά), Μεϊτέ, Πέλκας (54′ Κωνσταντέλιας), Τάισον (83′ Ντεσπόντοβ), Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκης (88′ Μύθου).

ΜΠΕΤΙΣ: Λόπεθ, Γκόμεθ, Γιορέντε, Ροντρίγκεθ, Ορτίθ, Φορνάλς (62′ Λο Σέλσο, 68′ Πέρεθ), Ντεοσά, Αλτιμίρα (62′ Ρόκα), Ρουιμπάλ (54′ Εζαλζουλί), Γκαρθία (69′ Μοράντε), Άβιλα.