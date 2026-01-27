ΠΑΟΚ: Χωρίς τους οπαδούς του στον αγώνα με τη Λιόν λόγω πένθους

Βαρύ πένθος έχει σκορπίσει το τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία, στο οποίο έχασαν τη ζωή τους επτά φίλαθλοι του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν οδικώς με προορισμό τη Γαλλία για να παρακολουθήσουν την αναμέτρηση της Πέμπτης (29.1, 22:00) απέναντι στη Λιόν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το βαν στο οποίο επέβαιναν πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια προσπέρασης και συγκρούστηκε μετωπικά με νταλίκα. Από τη σφοδρή σύγκρουση έχασαν ακαριαία τη ζωή τους έξι επιβαίνοντες, ενώ ένας ακόμη υπέκυψε στα τραύματά του κατά τη διακομιδή στο νοσοκομείο. Τρεις ακόμη φίλαθλοι νοσηλεύονται τραυματισμένοι.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με επίσημη ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε πως υπέβαλε αίτημα στην UEFA για την αναβολή του αγώνα με τη Λιόν, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων. Ωστόσο, η ευρωπαϊκή ομοσπονδία απέρριψε το αίτημα, καθιστώντας αδύνατη την αλλαγή της ημερομηνίας διεξαγωγής της αναμέτρησης.

Χωρίς κόσμο ο αγώνας

Χωρίς την παρουσία φιλάθλων του θα αγωνιστεί ο ΠΑΟΚ στη Γαλλία, καθώς, σύμφωνα με απόφαση των οργανωμένων οπαδών του συλλόγου, το πέταλο των φιλοξενούμενων θα παραμείνει κλειστό.

Πρόκειται για την πρώτη αντίδραση των φίλων της ομάδας στην απόφαση της UEFA, αλλά και για μια σαφή ένδειξη πένθους για τον αδόκητο χαμό των επτά συνοπαδών τους.

Ήδη, μάλιστα, αρκετοί φίλαθλοι που είχαν ξεκινήσει το ταξίδι τους προς τη Γαλλία, έχουν πάρει τον δρόμο της επιστροφής για την Ελλάδα.