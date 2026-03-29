Πανναξιακός: Πήρε την άνοδο στη Γ’ Εθνική με ηγέτες Σιόβα και Μανωλά (Βίντεο)

Την άνοδο για την Γ’ Εθνική πήρε ο Πανναξιακός καθώς επικράτησε 3-2 της Θύελλας Καμαρίου εκτός έδρας και στέφθηκε πρωταθλητής Κυκλάδων.

Η ομάδα της Νάξου με ηγέτες τους Κώστα Μανωλά και Δημήτρη Σιόβα, ο οποίος πέτυχε και το νικητήριο γκολ πήρε την άνοδο για την Γ’ Εθνική πετυχαίνοντας τον μεγάλο στόχο που είχε θέσει από την αρχή της χρονιάς.

Ο Πανναξιακός σύμφωνα με το Sportcyclades ουσιαστικά σκόραρε στην πρώτη φάση, όταν στο 26′ ο Ιωαννίδης έβγαλε τη σέντρα και ο Μελισσόπουλος με κεφαλιά μέσα από την περιοχή έκανε το 0-1.

Πριν καλά καλά κοπάσουν οι πανηγυρισμοί από το πρώτο γκολ ο Πανναξιακός έκανε το 0-2, όταν στο 30 με πανομοιότυπο τρόπο ο Τσιτεσκίδης έβγαλε τη σέντρα και ο Τζανουλίνος με κεφαλιά εδωσε σημαντικό προβάδισμα στους φιλοξενούμενους.

Η Θύελλα είχε ψυχικά αποθέματα και στο 40′ ο Παπαδοπουλος με απευθείας εκτέλεση φάουλ μείωσε σε 1-2, ενώ στο 45′ ήρθε η ισοφάριση, με τον Παπαδόπουλο να εκτελεί κόρνερ, τον Μαντούση να πασάρει με το κεφάλι στον Κλιγκόπουλο και τον τελευταίο με κεφαλιά και πάλι να ισοφαρίζει σε 2-2.

Στο 55′ ήρθε το νικητήριο γκολ του Πανναξιακού που ήταν αυτο που του έδωσε το πρωτάθλημα και ήταν από τον Δημητρή Σιόβα, όταν μετά από κόρνερ από του Μέμμου, εκμεταλλεύτηκε αδράνεια της άμυνας και με κοντινό σουτ έκανε το 3-2.

Η Θύελλα προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά το παιχνίδι κύλισε με πολλές διακοπές και καθυστερήσεις, ωστόσο, ο Ζέλο απείλησε με φάουλ στο 86΄ και λίγο αργότερα ο Ηλιάδης έχασε μοναδική ευκαιρία, καθώς από θεση τετ α τετ είδε το Μένκα να αποκρούει σε κόρνερ με τα πόδια. Μάλιστα, λίγο νωρίτερα είχε σκοραρει, με το γκολ του να ακυρώνεται ως οφσάιντ.

Ο Πανναξιακος λίγο έλειψε να κάνει το 2-4, καθώς στο 94′ ο Πίντο με κούρσα μπήκε στην περιοχή, αλλά το σουτ που επιχείρησε από πολύ διαγώνια θέση, πέρασε άουτ.

Διαιτητική τριάδα: Παναγιωταράς, Ρούσσος, Παντελής

Θύελλα Καμαρίου (Παπαϊωαννου): Φαρμάκης, Χάλαρης, Μπιρμπίλη, Μαντούσης, Σιμιτσής, Καρακούσης (59′ Σεκούμπα), Παπαδόπουλος, Μουρίκι, Οικονομόπουλος, Κλιγκόπουλος, Ηλιάδης.

Πανναξιακός (Παπασπύρου): Μένκα, Λακριντής, Μανωλάς, Τζανουλίνος (λ. τρ. 46′ Βαλέττας), Πιπερτζής, Σιόβας, Ιωαννίδης (60′ Αρσενίδης), Δεγαΐτας, Μελισσόπουλος, Μέμμος (λ. τρ. 77΄Πίντο), Τσιτσεκίδης.