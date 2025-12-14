Παναθηναϊκός – Βόλος 2-1: Τα χρειάστηκε αλλά επέστρεψε στις νίκες

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 του Βόλου εντός έδρας για την 14η αγωνιστική της Super League το βράδυ της Κυριακής 14/12.

Οι παίκτες του Ράφα Μπενίντεθ με αυτόν τον τρόπο επέστρεψαν στις νίκες μετά το 2-2 κόντρα στην ΑΕΛ εκτός έδρας και συνεχίζουν να δίνουν μάχη για την 4η θέση που οδηγεί στα playoffs της κατάκτησης του πρωταθλήματος.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός έχει 22 βαθμούς με ένα παιχνίδι λιγότερο και είναι στο -3 από τον 4ο Λεβαδειακό.

Τα γκολ για τους «πράσινους» σημείωσαν οι Ντέσερς (5΄) και Μπακασέτας με πέναλτι στο 22ο λεπτό, ενώ ο Κόμπα μείωσε σε 2-1 στο 45+1. Ο Βόλος είχε την ευκαιρία να ισοφαρίσει αλλά στο 49ο λεπτό ο Λαφόντ απέκρουσε το πέναλτι του Λάμπρου.