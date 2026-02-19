Μπορεί ο Akylas με το «Ferto» να κάνει την έκπληξη στην Eurovision 2026;
Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: Με νέο «χτύπημα» Τεττέη, το 2-1 οι «πράσινοι»

Ασταμάτητος ο Έλληνας επιθετικός

Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: Με νέο «χτύπημα» Τεττέη, το 2-1 οι «πράσινοι»
(ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI)
Γεράσιμος Λυμπέρης
UPD: 23:24

Ο Ανδρέας Τεττέη έκανε ότι ήθελε την άμυνα της Βικτόρια Πλζεν και έδωσε προβάδισμα (2-1) στον Παναθηναϊκό στον αγώνα για τα playoffs του Europa League το βράδυ της Πέμπτης 19/2 στο ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας επιθετικός βρήκε ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα κάνοντας στο 61ο λεπτό του αγώνα το 2-1 για τον Παναθηναϊκό.

Να θυμίσουμε ότι ο Ανδρέας Τεττέη είχε σκοράρει στο 31ο λεπτό για το 1-1 και την απάντηση στο γκολ του Visinsky στο 11ο λεπτό.

