Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: Ισόφαρισαν σε 1-1 οι «πράσινοι» με γκολ του Τεττέη στο ντεμπούτο του

Τρομερό γκολ από τον Έλληνα επιθετικό

(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Γεράσιμος Λυμπέρης
UPD: 22:53

Ο Παναθηναϊκός έφερε τον αγώνα με την Βικτόρια Πλζεν για τα Playoffs του Europa League στα ίσια (1-1) στο ΟΑΚΑ.

Συγκεκριμένα, ο Ανδρέας Τεττέη στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, μετά από ασίστ του Κυριακόπουλου έκανε το 1-1 για τους γηπεδούχους στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η Βικτόρια Πλζεν είχε προηγηθεί με γκολ του Visinsky στο 11ο λεπτό του αγώνα.

