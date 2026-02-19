Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2: Ανοικτοί λογαριασμοί και όλα θα κριθούν στην Τσεχία – «Όργια» Τεττέη στο ευρωπαϊκό ντεμπούτο του

Ο Παναθηναϊκός με τα δυο γκολ του Ανδρέα Τεττέη έφτασε κοντά στη νίκη αλλά τελικά πάλι πλήρωσε τα λάθη του και έμεινε στο 2-2 με την Βικτόρια Πλζέν στο ΟΑΚΑ για τα playoffs του Europa League.

Ο Έλληνας επιθετικός σκόραρε δυο φορές (31ο λεπτό και 61ο λεπτό) αλλά οι Τσέχοι εκμεταλλεύτηκαν και αυτοί τα λάθη των «πρασίνων» και σκόραραν με τους Visinsky (11′) και Landra (80′) για το τελικό 2-2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πλέον, η πρόκριση για την φάση των 32 της διοργάνωσης θα κριθεί την ερχόμενη Πέμπτη στην Τσεχία, με τον Παναθηναϊκό να θέλει να πάρει το εισιτήριο και να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι.