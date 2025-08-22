Παναθηναϊκός: Το μήνυμα Χολμς στους οπαδούς του “τριφυλλιού” – “Εσείς θα κάνετε θόρυβο, εγώ τα καρφώματα”

Τα εισιτήρια διαρκείας έχουν κάνει φτερά και ο Παναθηναϊκός ανέβασε νέο βίντεο στα social media για να “φτιάξει” τους οπαδούς του ενόψει της νέας σεζόν.

Το νέα απόκτημα του Παναθηναϊκού, Ρισόν Χολμς, έστειλε το δικό του μήνυμα για τα μεμονωμένα εισιτήρια των εντός έδρας παιχνιδιών των «πράσινων».

«Αυτή η σεζόν θα είναι επική. Εγώ θα φέρνω τα καρφώματα, εσείς τον θόρυβο. Ας την κάνουμε ξεχωριστή. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας», ήταν το ιδιαίτερο μήνυμα του σέντερ του τριφυλλιού.