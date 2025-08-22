Πρέπει να γίνει άμεσα η συνάντηση Πούτιν με Ζελένσκι; Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Το μήνυμα Χολμς στους οπαδούς του “τριφυλλιού” – “Εσείς θα κάνετε θόρυβο, εγώ τα καρφώματα”

(ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Τα εισιτήρια διαρκείας έχουν κάνει φτερά και ο Παναθηναϊκός ανέβασε νέο βίντεο στα social media για να “φτιάξει” τους οπαδούς του ενόψει της νέας σεζόν.

Το νέα απόκτημα του Παναθηναϊκού, Ρισόν Χολμς, έστειλε το δικό του μήνυμα για τα μεμονωμένα εισιτήρια των εντός έδρας παιχνιδιών των «πράσινων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αυτή η σεζόν θα είναι επική. Εγώ θα φέρνω τα καρφώματα, εσείς τον θόρυβο. Ας την κάνουμε ξεχωριστή. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας», ήταν το ιδιαίτερο μήνυμα του σέντερ του τριφυλλιού.

