Παναθηναϊκός: Την Παρασκευή 27/2 η κλήρωση της φάσης των 16 του Εuropa League – Που θα την δείτε και ποιοι είναι οι πιθανοί αντίπαλοι

Ο Παναθηναϊκός βγάζοντας ψυχή πήρε την μεγάλη πρόκριση για τη φάση των 16 του Europa League καθώς λύγισε στα πέναλτι την Βικτόρια Πλζεν εκτός έδρας το βράδυ της Πέμπτης 26/2.

Πλέον, οι «πράσινοι» θα μάθουν στην κλήρωση της Παρασκευής 27/2 τον αντίπαλο τους στη συνέχεια της διοργάνωσης θέλοντας να είναι όσο το δυνατόν η καλύτερη προκειμένου να έχει συνέχεια το ευρωπαϊκό τους ταξίδι.

Η κλήρωση, για τη φάση των 16, όσο και τα προημιτελικά και τα ημιτελικά της διοργάνωσης θα γίνει στην Νιόν της Ελβετίας την Παρασκευή (26/02) στις 14:00 ώρα Ελλάδας και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1 HD.

Οι πράσινοι θα κληρωθούν δεδομένα είτε με την Μπέτις είτε με την Μίντιλαντ και γνωρίζουν και το πρόγραμμα. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 12 Μαρτίου και ο επαναληπτικός μία εβδομάδα αργότερα είτε στην Σεβίλλη είτε στην Δανία.