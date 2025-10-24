Παναθηναϊκός: Τέλος και επίσημα ο Κόντης

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα το τέλος της συνεργασίας του με τον Χρήστο Κόντη καθώς προετοιμάζει το έδαφος για την επισημοποίηση την συμφωνία του με τον Ράφα Μπενίτεθ.

“Ευχαριστούμε τον Χρήστο Κοντή για τη συνεργασία και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της πορείας του,” αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΠΑΕ.

Το παιχνίδι στο Ρότερνταμ με την Φέγενορντ, στο οποίο οι «πράσινοι» γνώρισαν την ήττα με 3-1 ήταν το τελευταίο του 50χρονου τεχνικού. Ο Κόντης έκατσε στον πάγκο του «τριφυλλιού» για 7 παιχνίδια (4 στο πρωτάθλημα και 3 στο Europa League), έχοντας απολογισμό 3 νίκες, 2 ισοπαλίες και 2 ήττες.