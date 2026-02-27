Παναθηναϊκός: Στην Λεωφόρο το πρώτο παιχνίδι των “16” του Europa League

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία τεράστια πρόκριση στους «16» του Europa League το βράδυ της Πέμπτης (26/2), επικρατώντας της Βικτόρια Πλζεν στα πέναλτι με 4-3 στη ρεβάνς των play off που διεξήχθη στην Τσεχία και πλέον προγραμματίζει τα πάντα γύρω απ’ τα δύο επόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια του.

Στις 14:00 της Παρασκευής (27/2) ο Παναθηναϊκός θα μάθει ποιος εκ των Μίντιλαντ ή Μπέτις θα είναι ο αντίπαλός του στους «16» με το πρώτο παιχνίδι να διεξάγεται στην Αθήνα και το δεύτερο εκτός έδρας. Η έδρα εντούτοις, αυτή τη φορά φαίνεται πως θα είναι διαφορετική για το «τριφύλλι».

Το σοβαρό θέμα που υπάρχει με το ΟΑΚΑ και το γεγονός ότι -όπως δείχνουν- δεν θα μπορεί να είναι λειτουργικό και διαθέσιμο στις 11 και 12 Μαρτίου για το πρώτο ματς της φάσης των «16» λόγω των έργων ενεργειακής αναβάθμισης και συντήρησης του στεγάστρου Καλατράβα, που προχωρούν σε άλλο κομμάτι του σταδίου (επηρεάζοντας λειτουργικά μέρη του), οδήγησε τους «πράσινους» στην επιλογή της Λεωφόρου.

Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει άλλωστε αρκετά έργα ανάπλασης και «διόρθωσης» λειτουργικών ζητημάτων στο Απόστολος «Νικολαΐδης» κι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει ήδη το «πράσινο φως» απ’ την UEFA για να γίνει στη Λεωφόρο το πρώτο παιχνίδι τους για τους «16» του Europa League, αναγνωρίζοντας πως λόγω της κατάστασης του ΟΑΚΑ, υπάρχει πλέον μία «ειδική συνθήκη», στην οποία θα πρέπει να δείξει και η ίδια ευελιξία.