Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1: Έδειξε σημάδια βελτίωσης και ετοιμάζεται για τα playoffs του Europa League

Ο Παναθηναϊκός κρατούσε τη νίκη αλλά τελικά είδε τη Ρόμα να ισοφαρίζει (1-1) για την 8η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Παρά τις πολλές απουσίες ο Παναθηναϊκός στάθηκε επάξια κόντρα στην Ρόμα και τερμάτισε στην 20η θέση και θα παίξει στα play offs του Europa League είτε με την Νότιγχαμ Φόρεστ είτε με την Βικτόρια Πλζεν.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Πάλμερ, Τουμπά(73′ Σκαρλατίδης), Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Σιώπης(59′ Ρενάτο), Μπακασέτας, Ζαρουρί, Ταμπόρδα(93′ Τερζής), Πάντοβιτς.

Ρόμα: Γκολίνι, Γκιλάρντι, Μαντσίνι, Ζιολκόφσκι, Τσέλικ(65΄Ρεντς), Τσιμίκας(88′ Ανχελίνιο), Κριστάντε(64′ Γουέσλεϊ), Πισίλι, Ελ Αϊναουί, Πελεγκρίνι, Σουλέ(46′ Εντικά).