Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Στην Cosmote TV το ντέρμπι «αιωνίων»
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής
Τη δική τους μάχη δίνουν την Κυριακή 21/9 Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της Super League.
Η Stoiximan Super League συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις της 4ης Αγωνιστικής. Στο «μενού» ξεχωρίζει φυσικά το «ντέρμπι αιωνίων» στο «Απόστολος Νικολαΐδης», με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό, το βράδυ της Κυριακής (21/09) στις 21:00.
Μη χάσεις στιγμή από το μεγάλο ματς και τις υπόλοιπες έξι δυνατές αναμετρήσεις της 4ης «στροφής» του ελληνικού πρωταθλήματος.
Σάββατο 20.09.25
18:00 Κηφισιά-Άρης, COSMOTE SPORT 1HD
18:00 Πανσερραϊκός-Ατρόμητος Super League, Novasports2
20:00 Βόλος ΝΠΣ-Αστέρας Aktor, COSMOTE SPORT 2HD
20:30 ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός , Novasports Prime
Κυριακή 21.09.25
17:30 ΑΕΛ Novibet-ΑΕΚ, COSMOTE SPORT 1HD
18:00 Λεβαδειακός-ΟΦΗ, Novasports Prime
21:00 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, COSMOTE SPORT 1HD
