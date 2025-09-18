Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Στην Cosmote TV το ντέρμπι «αιωνίων»

DEBATER NEWSROOM

Τη δική τους μάχη δίνουν την Κυριακή 21/9 Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της Super League.

Η Stoiximan Super League συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις της 4ης Αγωνιστικής. Στο «μενού» ξεχωρίζει φυσικά το «ντέρμπι αιωνίων» στο «Απόστολος Νικολαΐδης», με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό, το βράδυ της Κυριακής (21/09) στις 21:00.

Μη χάσεις στιγμή από το μεγάλο ματς και τις υπόλοιπες έξι δυνατές αναμετρήσεις της 4ης «στροφής» του ελληνικού πρωταθλήματος.

Σάββατο 20.09.25
18:00 Κηφισιά-Άρης, COSMOTE SPORT 1HD
18:00 Πανσερραϊκός-Ατρόμητος Super League, Novasports2     
20:00 Βόλος ΝΠΣ-Αστέρας Aktor, COSMOTE SPORT 2HD
20:30 ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός , Novasports Prime

Κυριακή 21.09.25
17:30 ΑΕΛ Novibet-ΑΕΚ,      COSMOTE SPORT 1HD
18:00 Λεβαδειακός-ΟΦΗ, Novasports Prime
21:00 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, COSMOTE SPORT 1HD

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σωκράτης Φάμελλος: Ο Παύλος Φύσσας ζει
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Δώδεκα χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φύσσα, η μνήμη του παραμένει ζωντανή. Όπως και ότι στάθηκε όρθιος απέναντι στο μίσος, απέναντι στον ρατσισμό, απέναντι στη βία και στις ανισότητες», ανέφερε στην δήλωσή του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, από το Κερατσίνι όπου συμμετείχε στην αντιφασιστική συγκέντρωση και πορεία. Ανέφερε ακόμη ο πρόεδρος του […]