Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Στην Cosmote TV το ντέρμπι «αιωνίων»

Τη δική τους μάχη δίνουν την Κυριακή 21/9 Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική της Super League.

Η Stoiximan Super League συνεχίζεται με τις αναμετρήσεις της 4ης Αγωνιστικής. Στο «μενού» ξεχωρίζει φυσικά το «ντέρμπι αιωνίων» στο «Απόστολος Νικολαΐδης», με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται τον Ολυμπιακό, το βράδυ της Κυριακής (21/09) στις 21:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μη χάσεις στιγμή από το μεγάλο ματς και τις υπόλοιπες έξι δυνατές αναμετρήσεις της 4ης «στροφής» του ελληνικού πρωταθλήματος.

Σάββατο 20.09.25

18:00 Κηφισιά-Άρης, COSMOTE SPORT 1HD

18:00 Πανσερραϊκός-Ατρόμητος Super League, Novasports2

20:00 Βόλος ΝΠΣ-Αστέρας Aktor, COSMOTE SPORT 2HD

20:30 ΠΑΟΚ-Παναιτωλικός , Novasports Prime

Κυριακή 21.09.25

17:30 ΑΕΛ Novibet-ΑΕΚ, COSMOTE SPORT 1HD

18:00 Λεβαδειακός-ΟΦΗ, Novasports Prime

21:00 Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός, COSMOTE SPORT 1HD