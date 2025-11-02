Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ένταση στο φινάλε του αγώνα της Volley League

Με διπλό 3-0 (22-25, 17-25, 21-25 στα σετ) πέρασε ο Παναθηναϊκός από την έδρα του Ολυμπιακού στο ντέρμπι της 2ης αγωνιστικής της Volley League, στο οποίο δεν αποφεύχθηκε όμως και μία ένταση

Μετά τη λήξη του αγώνα οι παίκτες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού είχαν μία μικρή συμπλοκή μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ανταλλάσσοντας κάποια… γαλλικά, πριν επέμβουν οι ψυχραιμότεροι.

Μία αντίδραση των παικτών των “πρασίνων” την ώρα των πανηγυρισμών, φαίνεται να προκάλεσε τον εκνευρισμό των γηπεδούχων, με αποτέλεσμα την ένταση στο φινάλε του αγώνα, η οποία δεν πήρε όμως προεκτάσεις.

Ο Παναθηναϊκός πανηγύρισε πάντως μία σημαντική νίκη στην έδρα του Ολυμπιακού.