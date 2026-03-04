Παναθηναϊκός – ΟΦΗ: Η “πράσινη” ενδεκάδα για την εξ’ αναβολής αναμέτρηση – Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τον ΟΦΗ το απόγευμα της Τετάρτης (4/3) σε εξ’ αναβολής αναμέτρηση για την 1η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε γνωστή την ενδεκάδα του “τριφυλλιού” για την αναμέτρηση που θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα μεταδοθεί Cosmote Sport 2.

Αναλυτικά:

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κάτρης, Τεττέη, Σάντσες, Αντίνο, Μπακασέτας, Ίνγκασον, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Ερνάντεθ, Κυριακόπουλος.

Οι «πράσινοι» θέλουν να συνεχίσουν το πετυχημένο σερί νικών τους στην προσπάθειά τους να κατακτήσουν την 4η θέση και την απευθείας έξοδο στην Ευρώπη. Μετά τη νίκη επί του Άρη, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θέλει τους τρεις πόντους κόντα στους Κρητικούς, στο εξ’αναβολής παιχνίδι, λίγες μέρες πριν αντιμετωπίσουν τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά (08/03).

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Χρήστου Κόντη, προέρχεται από την ευρεία νίκη με 3-0 επί της ΑΕΛ και ψάχνει βαθμό ή βαθμούς για καλύτερο πλασάρισμα στις θέσεις «5-8».