Παναθηναϊκός: Ο Τετέ επιστρέφει στη Βραζιλία – Συμφωνία με Γκρέμιο σε τελική φάση

Φαίνεται ότι ο Τετέ είναι έτοιμος να επιστρέψει στη Βραζιλία, με τον Παναθηναϊκό να βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τη Γκρέμιο για την πώληση του παίκτη, ο οποίος έχει εκφράσει την επιθυμία του να αποχωρήσει από το “τριφύλλι”.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες από τη Βραζιλία, η συμφωνία για τον παίκτη του Παναθηναϊκού έχει ολοκληρωθεί και ο Τετέ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με τη Γκρέμιο.

“Η Γκρέμιο προχωρά στην απόκτηση του επιθετικού Τετέ. Ο σύλλογος από το Ρίο Γκράντε ντο Σούλ θα τον αγοράσει, με το συμβόλαιο να έχει τετραετή διάρκεια. Απομένουν μόνο οι τελικές γραφειοκρατικές διαδικασίες για την επίσημη ανακοίνωση.

Αρχικά, η Γκρέμιο είχε επιδιώξει να αποκτήσει τον Τετέ με τη μορφή δανεισμού, αλλά η πρόταση δεν προχώρησε λόγω των όρων του Παναθηναϊκού, ο οποίος διατηρεί τα δικαιώματα του παίκτη. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις προχώρησαν με διαφορετική μορφή και η συμφωνία μεταξύ της Γκρέμιο και του ποδοσφαιριστή έχει ήδη επιτευχθεί. Τα οικονομικά στοιχεία της συμφωνίας δεν έχουν επιβεβαιωθεί προς το παρόν“, αναφέρουν οι Βραζιλιάνοι.