Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός 82-87: Έβαψε «ερυθρόλευκο» το ντέρμπι με τριάδα «φωτιά»

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 87-82 του Παναθηναϊκού AKTOR εκτός έδρας για την 19η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Πειραιώτες έχοντας μπροστάρηδες τους Βεζένκοφ (24π.), Ντόρσεϊ (21π.), και Μιλουτίνοφ (10π. – 9 ριμπ) πήραν το σημαντικό διπλό που ήθελαν και πλέον ετοιμάζονται για τη συνέχεια της χρονιάς.

Αυτή ήταν η 10η σερί νίκη του Ολυμπιακού επί του «αιώνιου» αντιπάλου του σε επίπεδο Euroleague, με τον Παναθηναϊκό -που τα περίμενε όλα στην επίθεση απ’ τον Κέντρικ Ναν (32π.)- να υποχωρεί στο 12-7. Donta Take OFF Hall, after some quick thinking from Sasha#RivalrySeries I #MotorolaMagicMoment @Moto pic.twitter.com/qaESxmNL1A— EuroLeague (@EuroLeague) January 2, 2026

Τα δεκάλεπτα: 13-28, 43-43, 61-61, 82-87