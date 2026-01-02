Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός 82-87: Έβαψε «ερυθρόλευκο» το ντέρμπι με τριάδα «φωτιά»
Ανέβηκαν στο 11-7 οι Πειραιώτες
Ο Ολυμπιακός επικράτησε 87-82 του Παναθηναϊκού AKTOR εκτός έδρας για την 19η αγωνιστική της Euroleague.
Οι Πειραιώτες έχοντας μπροστάρηδες τους Βεζένκοφ (24π.), Ντόρσεϊ (21π.), και Μιλουτίνοφ (10π. – 9 ριμπ) πήραν το σημαντικό διπλό που ήθελαν και πλέον ετοιμάζονται για τη συνέχεια της χρονιάς.
Αυτή ήταν η 10η σερί νίκη του Ολυμπιακού επί του «αιώνιου» αντιπάλου του σε επίπεδο Euroleague, με τον Παναθηναϊκό -που τα περίμενε όλα στην επίθεση απ’ τον Κέντρικ Ναν (32π.)- να υποχωρεί στο 12-7.
Τα δεκάλεπτα: 13-28, 43-43, 61-61, 82-87
