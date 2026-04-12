Βραζιλία: Βίντεο που σοκάρει – Η στιγμή που καρχαρίας αρπάζει από το πόδι τουρίστρια

Στιγμές σοκ και τρόμου βίωσε 36χρονη τουρίστρια στην Βραζιλία όταν εκεί που έκανα αμέριμνη το μπάνιο της δέχτηκε επίθεση από καρχαρία.

Η Ταϊάνε Νταλαζέν έκανε μία χαλαρή βουτιά στο στο αρχιπέλαγος Φερνάντο ντε Νορόνια για ψαροντούφεκο όταν από το πουθενά εμφανίστηκε ένας μεγαλόσωμος καρχαρίας και της άρπαξε το πόδι. Παρά την προσπάθειά της να απελευθερωθεί, το ζώο κράτησε σφιχτά το δάγκωμά του, προκαλώντας της πολλαπλά τραύματα στον μηρό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η άμεση αντίδραση του ξεναγού στην παραλία της Βραζιλίας αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς κατάφερε να απομακρύνει τον καρχαρία, ενώ στη συνέχεια ντόπιοι ψαράδες βοήθησαν τη γυναίκα να βγει από το νερό. Μια φίλη της, δερματολόγος, της παρείχε επί τόπου τις πρώτες βοήθειες, αποτρέποντας τον κίνδυνο μόλυνσης.



Παρά το μέγεθος του καρχαρία και την σφοδρότητα της επίθεσης, η 36χρονη στάθηκε τυχερή, καθώς η ζωή της δεν κινδύνευσε.