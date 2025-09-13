Παναθηναϊκός: Ο Ρισόν Χολμς θα φτάσει αργότερα στην Αυστραλία λόγω ίωσης

Με μισή ομάδα θα ταξιδέψει ο Παναθηναϊκός στο τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”, καθώς μετά τον Τι Τζέι Σορτς αντιμετωπίζει πρόβλημα και με τον Ρισόν Χολμς, ο οποίος θα φτάσει με καθυστέρηση στην Αυστραλία.

Ο Ρισόν Χολμς έχει κολλήσει μία ίωση και έτσι δεν είναι σε θέση να φύγει με την αποστολή του Παναθηναϊκού για την Αυστραλία, όπου και θα αγωνιστεί με την Παρτιζάν μπροστά στους Έλληνες ομογενείς, για το φετινό τουρνουά “Παύλος Γιαννακόπουλος”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι “πράσινοι” έχουν ήδη εκτός τους Ματίας Λεσόρ, Μάριους Γκριγκόνις και Τι Τζέι Σορτς, ενώ και οι διεθνείς παίκτες του “τριφυλλιού”, μαζί με τον Εργκίν Αταμάν έχουν υποχρεώσεις στο Eurobasket, γεγονός που έχει περιορίσει ιδιαίτερα το ρόστερ για τον Παναθηναϊκό.