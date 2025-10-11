Παναθηναϊκός: Ο Ντραγκόφσκι εγκαταλείπει την Εθνική Πολωνίας λόγω πόνου στην πλάτη

Κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα της Πολωνίας με τη Νέα Ζηλανδία ο Ντραγκόφσκι έκανε αναγκαστική αλλαγή και θα αποχωρήσει από την Εθνική ομάδα της χώρας του, λόγω μυϊκού προβλήματος στην πλάτη. Σημειώνεται ότι ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από τραυματισμό.

Αναμένεται να επιστρέψει στην Αθήνα για να υποβληθεί σε παραπάνω εξετάσεις από τους γιατρούς του Παναθηναϊκού για να εκτιμηθεί το μέγεθος του προβλήματος. Ο Ντραγκόφσκι, δε θα δώσει το παρόν στο παιχνίδι της Πολωνίας με τη Λιθουανία για τα προκριματικά του Μουντιάλ.

Ο Χρήστος Κόντης θα περιμένει να δει την κατάσταση του Πολωνού τερματοφύλακα, με τον Λαφόν να είναι η βασική επιλογή της ομάδας για τον αγώνα με τον Άρη.