Φάμελλος: Γίνονται παιχνίδια για να έχουμε ακριβό ρεύμα και να βγάζουν κάποιοι υπερ-κέρδη

«Σας καλωσορίζουμε στη Βουλή και στην Ελλάδα», σχολίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος σε νέα του παρέμβαση, μετά την απάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, κατηγορώντας τον ότι δεν απάντησε σε καμία καταγγελία του όσον αφορά κρίσιμα ζητήματα της Δημοκρατίας.

Ο Σ. Φάμελλος επανέλαβε τις κατηγορίες περί κυβέρνησης διαφθοράς και τον κάλεσε να πάρει θέση για όσα συμβαίνουν σχετικά με το κράτος δικαίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσον αφορά τα ζητήματα ενέργειας, απηύθυνε και πάλι το ερώτημα στον υπουργό αν αποτελεί «προστασία δημόσιας περιουσίας» η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ με 1,3 δισ., ενώ υποστήριζε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για μια ισχυρή δημόσια ΔΕΗ, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι «δουλεύει για το fund CVC».

Συνεχίζοντας, επανέλαβε τις καταγγελίες για τις ΑΠΕ και το πώς πετιέται στα «σκουπίδια» η φθηνή ενέργεια, ενώ πρόσθεσε ότι γίνονται «παιχνίδια για να έχουμε ακριβό ρεύμα και να βγάζουν κάποιοι υπερ-κέρδη».

Υπερασπίστηκε, τέλος, τις πολιτικές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ παραπέμποντας στον εθνικό σχεδιασμό για την ενέργεια και το κλίμα.