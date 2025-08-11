Παναθηναϊκός: Κανονικά στις προπονήσεις πριν τη ρεβάνς με την Σαχτάρ ο Ιωαννίδης

Την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την Σαχτάρ Ντόνετσκ συνέχισε την Δευτέρα 11 Αυγούστου ο Παναθηναϊκός για τα προκριματικά του Europa League.

Συγκεκριμένα, η προετοιμασία συνεχίστηκε με απογευματινή προπόνηση με τον Φώτη Ιωαννίδη να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με τελειώματα. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Μπακασέτας.