ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Κανονικά στις προπονήσεις πριν τη ρεβάνς με την Σαχτάρ ο Ιωαννίδης

Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Μπακασέτας

Παναθηναϊκός: Κανονικά στις προπονήσεις πριν τη ρεβάνς με την Σαχτάρ ο Ιωαννίδης
(ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την Σαχτάρ Ντόνετσκ συνέχισε την Δευτέρα 11 Αυγούστου ο Παναθηναϊκός για τα προκριματικά του Europa League.

Συγκεκριμένα, η προετοιμασία συνεχίστηκε με απογευματινή προπόνηση με τον Φώτη Ιωαννίδη να συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα.

Οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και τακτική ενώ ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα με τελειώματα. Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Μπακασέτας.

