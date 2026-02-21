Παναθηναϊκός: Η “πράσινη” απονομή και ο MVP Χέιζ-Ντέιβις – Γκραντ και Ναν σήκωσαν το τρόπαιο (βίντεο)
Όλα όσα έκανε στο πρώτο του ντέρμπι ο περσινός MVP του Final 4 της EuroLeague
Ο Παναθηναϊκός έκανε το repeat στο Κύπελλο Ελλάδας επικρατώντας του Ολυμπιακού με 68-79 στην Κρήτη το βράδυ του Σαββάτου (21/2).
Μεγάλο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, ο νέος σταρ των “πρασίνων” Νάιτζελ Χέιζ – Ντέιβις που πέτυχε 15 πόντους και ήταν καταλυτικός στην άμυνα. Έτσι, οι πράσινοι έκαναν το repeat και παράλληλα έσπασαν το σερί που 5 νικών που έτρεχαν οι ερυθρόλευκοι στα «αιώνια» ντέρμπι.
Ο Χέιζ-Ντέιβις ολοκλήρωσε το πρώτο του ντέρμπι “αιωνίων” έχοντας αγωνιστεί για 29:30 και όντας ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 15 πόντους, 6/7 δίποντα και 1/6 τρίποντα.
Παράλληλα, ο Αμερικανός φόργουορντ μάζεψε 6 ριμπάουντ, έδωσε 1 ασίστ, ενώ έκανε και 1 κλέψιμο, σε 28′ 54”.
